В Госдуме призвали банки к выдаче беспроцентной ипотеки

«Надо идти не по пути как бы сдерживания аппетита граждан, а по пути, как это делается в той же Европе: обнулять процентную ставку и выдавать ипотеку под нулевой процент. Я напоминаю, что в Дании ипотека под минусовой процент выдается. То есть гражданам доплачивают немножко за то, что они берут кредит, чтобы построить себе жилье, и тем самым раскочегаривают строительную отрасль, экономику страны в целом», — заключил Федоров.