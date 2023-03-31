$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

В Госдуме призвали банки к выдаче беспроцентной ипотеки для "раскочегаривания" российской экономики

Газета.Ruиещё 2

Российским властям следует перенять опыт европейской модели поощрения и начать выдавать гражданам беспроцентные кредиты на покупку нового жилья. Руководству же Центробанка (ЦБ) стоит задуматься над возможность обнуления ключевой ставки, приводит слова представителя комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгения Федорова радиостанция «Говорит Москва».

В Госдуме призвали банки к выдаче беспроцентной ипотеки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В качестве примера депутат привел Данию, где ипотека выдается в том числе под отрицательные проценты. Таким образом, местные власти стимулируют граждан скандинавской страны к более активному приобретению нового жилья. Эту же практику можно реализовать и на российском рынке недвижимости, пояснил он.

«Надо идти не по пути как бы сдерживания аппетита граждан, а по пути, как это делается в той же Европе: обнулять процентную ставку и выдавать ипотеку под нулевой процент. Я напоминаю, что в Дании ипотека под минусовой процент выдается. То есть гражданам доплачивают немножко за то, что они берут кредит, чтобы построить себе жилье, и тем самым раскочегаривают строительную отрасль, экономику страны в целом», — заключил Федоров.

30 марта агентство РИА Новости со ссылкой на статистические данные аналитиков Центробанка сообщило, что по итогам февраля текущего года средняя ставка по ипотеке на российском рынке вновь превысила 8% и составила 8,05%. Таким образом данный показатель увеличился до уровня марта 2022 года, а сначала 2023-го планка поднялась на 1,4 процентных пункта.

Недвижимость,Евгений Федоров,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий