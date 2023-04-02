Сочи почти вдвое обогнал Москву по цене на новостройки

Цены на недвижимость в Сочи превысили московские почти в два раза, рассказали аналитики bnMAP.pro. Они уточнили, что в приморском городе за один квадратный метр жилья в новостройке придется выложить 548 тыс. рублей, в то время, как в столице за один «квадрат» просят в среднем 317, 1 тыс. рублей, пишут «Известия».

По данным экспертов, резкий рост внутреннего туризма в 2022 году существенно повлиял на интерес граждан России к покупке жилья в крупных приморских городах.

Аналитики выяснили, что в настоящее время застройщики активнее всего возводят новые комплексы в Санкт-Петербурге. В общей сложности, на продажу выставлены 46104 лота. Средняя стоимость квадратного метра достигает 251 тыс. рублей.

В Калининграде рынок жилья не так активно пополняется новостройками, но и спрос в этом городе меньше. Соответственно, квартиры стоят дешевле (125,7 тыс. за квадратный метр).

По мнению экспертов, разница в стоимости жилья обусловлена климатом, темпами строительства, рядом других факторов.

Напомним, что ранее разница цен была не столь велика. В августе 2021 года в Сочи просили за квадратный метр 306 тыс. рублей, в Москве - 284 тыс.