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1 час назад

Более 60% россиян готовы взять ипотеку

Лера Букина

60,3% россиян, опрошенных специалистами «СберСтрахования», готовы взять ипотеку. Об этом пишут «Известия».

Более 60% россиян готовы взять ипотеку
Фото: UnsplashUnsplash

Исследование также показало, что каждый четвертый (23%) готовится к закрытию кредита на покупку недвижимости в течение пяти лет.

Кроме того, отмечается, что число тех, кто хочет приобрести жилье, уменьшилось почти на 16 процентных пунктов. Аналитики также зафиксировали увеличение вдвое суммы, которую граждане страны могут выделить на приобретение недвижимости (до 4 млн рублей). Жители столицы готовы потратить наибольшую сумму — в среднем 7 млн рублей.

Краснодар лидирует по доле граждан, желающих взять ипотеку (97%). Затем следуют Тюмень (83%), Казань (82%), Уфа (79%), Омск (76%), Набережные Челны и Санкт-Петербург (по 71%).

Ранее сообщалось, что, по данным Центробанка, портфель ипотечного кредитования в России впервые составил более 14 триллионов рублей.

По итогам прошлого месяца он увеличился на 1,558%, до 14,13 триллиона рублей. Также стало известно о росте количества выданной ипотеки в феврале — в 1,5 раза, до 114,6 тысячи ссуд. Общая сумма составила 422,39 миллиарда рублей. Кроме того, регулятор указал на увеличение просроченной задолженности граждан по жилищным кредитам в феврале — с 56,392 миллиарда рублей в январе до 57,259 миллиарда рублей.

Недвижимость,Банк России,
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