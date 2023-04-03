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1 час назад

В Москве и Петербурге подешевело жилье

Lenta.ru

В марте 2023 года Москва и Санкт-Петербург вошли в список крупных городов России, где за месяц подешевело вторичное жилье. Об этом сообщает РБК со ссылкой на консалтинговую компанию SRG.

В Москве и Петербурге подешевело жилье
Фото: UnsplashUnsplash

За третий месяц текущего года средняя стоимость квадратного метра «вторички» упала в 11 крупных городах. Санкт-Петербург оказался на первой позиции, где «квадрат» подешевел на 1,36 процента до 198,95 тысячи рублей. Вторую строчку заняла Тверь с отрицательной динамикой в 1,09 процента. Топ-3 списка замкнул Нижний Новгород, где вторичное жилье потеряло в стоимости 0,76 процента. Москва заняла шестое место с динамикой в 0,6 процента.

При этом в некоторых городах вторичное жилье прибавило в цене. Лидером по росту цен стало Иваново, где квадратный метр подорожал на 2,76 процента. Ниже расположилась Пенза с динамикой в 2,63 процента. Топ-3 списка замкнул Новокузнецк — квадратный метр подорожал на 2,44 процента.

Ранее эксперты в сфере недвижимости спрогнозировали, что весной 2023 года цены на вторичном рынке жилья в России будут вести себя неоднозначно. По предположениям, подорожание придется на города, где обычно невысокие цены на квартиры.

Недвижимость,
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