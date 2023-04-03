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23 минуты назад

Юрист: все владельцы одного жилья могут получить налоговый вычет

Лера Букина

На налоговый вычет могут претендовать все собственники одной и той же квартиры. Об этом заявил агентству «Прайм» ведущий юрист Европейской юридической службы Алексей Тарасов.

Юрист: все владельцы одного жилья могут получить налоговый вычет
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Однако для этого есть условие – официальное трудоустройство, указал он. Для того чтобы получить вычет с приобретения недвижимости, нужно расходовать собственные средства и иметь доход, с которого уплачивается НДФЛ, подчеркнул специалист.

«Для получения вычета с покупки жилья не обязательно быть в родстве», – добавил собеседник.

Для покупателей-пенсионеров или неработающих собственников налоговый вычет не предусмотрен. Это связано с тем, что пенсионные выплаты в стране не облагаются налогом.

Ранее сообщалось о внесении в Госдуму законопроекта о повышении сумм возврата гражданам части уплаченных ими налогов (вычет) при оплате обучения детей, лечения, физкультурно-оздоровительных и прочих социальных услуг.

Портал Life сообщал, что российские пенсионеры могут рассчитывать на компенсации расходов на оплату стоимости проезда по территории страны к месту отдыха и обратно.

Недвижимость,Алексей Тарасов,Госдума,
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