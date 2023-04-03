Россияне массово захотели жить за городом

С 2020 года в России повысился интерес к загородной недвижимости и дачам. К выводу о том, что жители страны массово захотели переехать ближе к природе, пришли аналитики «Яндекс Рекламы». Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики проанализировали поисковые запросы пользователей, а также провели опрос. В нем приняли участие более 1,1 тысячи респондентов старше 18 лет из городов с населением более 100 тысяч человек. Эксперты выяснили, что в 2022 году спрос на загородные дома увеличился на 40 процентов, а на дачи — на 19 процентов.

При этом наибольший интерес к загородный жизни стали проявлять жители городов с населением до миллиона человек. Среди них загородными домами стали интересоваться на 58 процентов больше, дачами — на 31 процент больше. Что касается распределения спроса по регионам, то больше всего покупкой загородного жилья интересовались в Московской, Ленинградской и Нижегородской областях. Ниже в списке расположились Новосибирская и Воронежская области. При этом россияне также активно стали интересоваться услугами в области строительных работ, ремонта и благоустройства.