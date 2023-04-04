По статистическим данным весной продажи загородной недвижимости идут вверх. И подмосковные дачи не являются исключением. Пик спроса традиционно приходится на май месяц. В 2023 году предложение уже выросло на 19%, на столько же поднялись и цены на дачи в Московской области. Об этом сообщает РБК.

По данным ЦИАН, на продажу сегодня в Подмосковье выставлено 2,59 тысячи дачных и садовых домов площадью от 50 до 500 кв. м. Это недвижимость различного уровня комфорта и удаленности от столицы. Прошлогодний показатель в 2,17 тысячи предложений говорит о почти двадцатипроцентном росте предложений в Московской области. Причем практика показывает, что после мая месяца количественные показатели продаж начинают постепенно снижаться.

По мнению аналитиков, цены на дачные объекты в Подмосковье в большинстве случаев завышены.

«В марте в Московской области средняя стоимость предложения дач составляет 5 млн рублей при средней площади объекта 58 кв. м., год назад — 4,2 млн за 52 кв. м.. Таким образом, стоимость увеличилась на 19% за год», - подсчитали специалисты ЦИАН.