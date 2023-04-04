Сейм Литвы запретил гражданам РФ и связанными с ними компаниям покупать недвижимость в стране. Об этом сообщает TV3.lt.

За закон «О национальных санкциях» проголосовали 76 депутатов Сейма, против — 13, воздержались 34 депутата. В проекте указано, что ограничительные меры вводятся в связи с украинским кризисом. Санкции будут действовать как минимум до 2 мая 2024 года.

Документ, среди прочего, запрещает россиянам и компаниям, созданным или управляемым ими, покупать литовскую недвижимость. На белорусов этот запрет решили не распространять. Исключение также сделано для россиян, имеющих временный или постоянный вид на жительство в Литве, а также для граждан РФ, унаследовавших имущество в стране.

Кроме того, документ устанавливает временный запрет на прием у граждан России заявлений о выдаче ВНЖ. Власти Литвы решили, что такое ограничение не должно распространяться на белорусов, так как это вызовет серьезные трудности у литовских перевозчиков, нанимающих белорусов в качестве водителей.

Подать заявление на получение гражданства смогут россияне, которые прошли процедуру натурализации (постоянно и легально проживали в Литве в течение десяти лет), россияне, имеющие право на восстановление литовского гражданства по происхождению, и граждане РФ, чьи заявления уже приняты, но не обработаны.