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1 час назад

Власти Литвы запретили россиянам покупать недвижимость в стране

Мария Иванова

Сейм Литвы запретил гражданам РФ и связанными с ними компаниям покупать недвижимость в стране. Об этом сообщает TV3.lt.

За закон «О национальных санкциях» проголосовали 76 депутатов Сейма, против — 13, воздержались 34 депутата. В проекте указано, что ограничительные меры вводятся в связи с украинским кризисом. Санкции будут действовать как минимум до 2 мая 2024 года.

Документ, среди прочего, запрещает россиянам и компаниям, созданным или управляемым ими, покупать литовскую недвижимость. На белорусов этот запрет решили не распространять. Исключение также сделано для россиян, имеющих временный или постоянный вид на жительство в Литве, а также для граждан РФ, унаследовавших имущество в стране.

Кроме того, документ устанавливает временный запрет на прием у граждан России заявлений о выдаче ВНЖ. Власти Литвы решили, что такое ограничение не должно распространяться на белорусов, так как это вызовет серьезные трудности у литовских перевозчиков, нанимающих белорусов в качестве водителей.

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Подать заявление на получение гражданства смогут россияне, которые прошли процедуру натурализации (постоянно и легально проживали в Литве в течение десяти лет), россияне, имеющие право на восстановление литовского гражданства по происхождению, и граждане РФ, чьи заявления уже приняты, но не обработаны.

В 2022 году ЕС рассматривал запрет на покупку недвижимости россиянами в рамках шестого пакета санкций. Запрет предлагалось распространить на россиян, у которых нет европейского паспорта или ВНЖ, а также на российские компании. Против ограничений выступил Кипр.

Недвижимость,ЕС,
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