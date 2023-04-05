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1 час назад

Названы города России с подорожавшими новостройками

Lenta.ruиещё 2

За первый квартал 2023 года среди городов России новостройки сильнее всего подорожали в Краснодаре. К таким выводам пришли эксперты «Авито Недвижимости», исследование которых есть в распоряжении «Ленты.ру».

Названы города России с подорожавшими новостройками
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Квартальная динамика в Краснодаре достигла 12,9 процента. Городом с подорожавшими новостройками также назвали Челябинск, где объекты на первичном рынке прибавили в цене 9,4 процента. Топ-3 списка с динамикой в 8,9 процента замкнули Саратов и Ставрополь.

При этом сильнее всего квадратный метр жилья в новостройках подешевел в Севастополе — на 8,7 процента. В Санкт-Петербурге и Калининграде цены снизились на 2,8 и 2,4 процента соответственно. В среднем по стране квадратный метр в новостройках подорожал за год на 5,3 процента.

Ранее эксперты «НДВ Супермаркет Недвижимости» пришли к выводу, что по итогам марта 2023 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках массового сегмента в старых границах Москвы выросла на 2,3 процента по сравнению с февралем.

Недвижимость,
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