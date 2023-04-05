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28 минут назад

В Москве сократилось количество нового жилья

Мослента

Количество нового жилья в Москве значительно сократилось по сравнению с прошлым годом, сообщает РБК со ссылкой на аналитиков компании «Бест-Новострой».

В Москве сократилось количество нового жилья
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Стало известно, что объем предложений жилья в новостройках с января 2023 года оказался почти вдвое меньше, чем в конце 2022 года. В этом году на рынок вышло 15 новых проектов — 13 из них в границах старой Москвы и еще два на территории Новой Москвы. В четвертом квартале 2022 года на первичный рынок жилья в столице вышли 27 проектов, пояснили специалисты.

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Ранее были перечислены самые популярные для покупки жилья в новостройках столичные округа. Наибольший спрос на квартиры в новостройках зафиксировали в Троицке и Новой Москве.

Недвижимость,
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