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22 минуты назад

Элитная недвижимость Дубая становится популярнее лондонской

Елена Прошина

Риелтор, работающий с анонимным миллиардером, рассказал, что его клиент решил продать элитную квартиру в центре Лондона чтобы переехать в Дубай. Своё решение клиент обосновал фразой «с Лондоном покончено», хотя риелтор подозревает, что тот просто не хочет платить налоги. Об этом сообщает Bloomberg.

Элитная недвижимость Дубая становится популярнее лондонской
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уточняется, что своё жильё миллиардер оценил в 28 миллионов фунтов, но риелтор посчитал эту сумму завышенной. Специалист по недвижимости указал на отчёт консалтинговой компании Knight Frank, из которого следует, что рынок элитной недвижимости Лондона вырос на 1,5% за последний год, тогда как дубайский увеличился на целых 44%.

По мнению Риелтора, его клиент попросту не хочет платить налоги, так как по законам Великобритании с гражданина не берут налоги на доходы за границей, если тот имеет постоянное жильё за рубежом. Для этого гражданин должен получить специальный статус, который говорит об отсутствии постоянного места жительства. При этом такой статус может истечь, если гражданин является налоговым резидентом 15 из последних 20 лет. Как подчёркивает риелтор, у его клиента как раз был такой статус, который какое-то время назад истёк.

Ранее Москва вошла в десятку городов, в котором элитное жильё подорожало сильнее всего.

Недвижимость,
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