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1 час назад

В России дорожает вторичное жилье

Свободная пресса

В первом квартале 2023 года цены на квартиры на вторичном рынке в крупнейших городах России выросли в среднем на 3 процента. Всего же за год жилье на "вторичке" подорожало на 8 процентов.

В России дорожает вторичное жилье
Фото: ТАССТАСС

Средняя цена предложения за квартал составила 5,3 миллиона рублей, сообщает МК.

Покупатели все чаще выбирают квартиры на вторичном рынке в связи с более адекватной стоимостью. Падению цен на жилье препятствует денежная эмиссия, которая разгоняет инфляцию.

В Новокузнецке, Магнитогорске, Челябинске, Астрахани и Владикавказе цены на квартиры по стоимости "квадрата" выросли наиболее значительно.

Ранее «Свободная пресса» писала о том, что в России ожидается подорожание арендного жилья.

Недвижимость,
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