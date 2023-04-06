В России дорожает вторичное жилье

В первом квартале 2023 года цены на квартиры на вторичном рынке в крупнейших городах России выросли в среднем на 3 процента. Всего же за год жилье на "вторичке" подорожало на 8 процентов.

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Средняя цена предложения за квартал составила 5,3 миллиона рублей, сообщает МК.

Покупатели все чаще выбирают квартиры на вторичном рынке в связи с более адекватной стоимостью. Падению цен на жилье препятствует денежная эмиссия, которая разгоняет инфляцию.

В Новокузнецке, Магнитогорске, Челябинске, Астрахани и Владикавказе цены на квартиры по стоимости "квадрата" выросли наиболее значительно.