Россияне бросились скупать жилье в Азии

За год спрос на недвижимость в Таиланде и Индонезии со стороны россиян вырос в полтора раза. О том, что граждане бросились скупать жилье в Азии, сообщает «Коммерсантъ».

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Согласно данным Tranio, в первом квартале 2023 года российский спрос на жилье в Таиланде вырос на 57 процентов в годовом выражении, в Индонезии — на 39 процентов. Эксперты Prian.ru отмечают, что эти два направления формируют 95 процентов спроса на объекты в Юго-Восточной Азии.

Barnes International Moscow зафиксировали рост спроса на Таиланд и Индонезию на 30 процентов. По их данным, на эти страны приходится 20 процентов спроса на зарубежную недвижимость. В Government Housing Bank отметили, что азиатские рынки сформировали семь процентов от всех сделок, заняв второе место после Китая.

Главный редактор Prian.ru Филипп Березин считает, что к росту спроса на Таиланд и Индонезию привели снятие пандемийных ограничений, начало военной операции на Украине и желание россиян вложить средства за рубежом при сокращении числа доступных направлений. Коммерческий директор Tranio Елена Милишенкова добавила, что на азиатские рынки переориентировались потенциальные покупатели недвижимости в Турции из-за усложнения процедуры получения вида на жительство, роста цен на жилье в этой стране и опасений, связанных с землетрясением.

Средний бюджет сделок россиян в Таиланде составил 166 тысяч долларов (13,2 миллиона рублей), за год цены здесь выросли на 5 процентов, а в Индонезии — на 26,6 процента. Barnes International Moscow прогнозирует, что цены на вторичное жилье в обеих странах могут вырасти из-за нехватки участков под застройку. В Prian.ru также предупредили, что рынки Азии не такие стабильные, как европейские: для них характерны задержки со строительством и его низкое качество.