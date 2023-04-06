Названы районы Подмосковья с самыми дешевыми загородными домами

Самые дешевые загородные дома Подмосковья продаются в Егорьевске, Серебряных прудах и Орехово-Зуеве, дома стандартной площади в 180 квадратных метров здесь обходятся в среднем в 5-6 миллионов рублей, сообщила пресс-служба сервиса Сбербанка "Домклик".

"Это связано с их удаленностью от Москвы: до Егорьевска на машине ехать четыре часа. К тому же класс предлагаемого жилья и инфраструктура уступают домам из ближнего Подмосковья", - говорится в сообщении сервиса.

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По данным аналитиков компании, самые дорогие загородные дома на все те же стандартные 180 "квадратов" сосредоточены к западу от Москвы: в Одинцове (41 миллион рублей), Красногорске (36 миллионов), Истре (33 миллиона) и Краснознаменске (21 миллион).

Второе дорогостоящее направление, выделенное аналитиками сервиса, – северное: Мытищи (21 миллион рублей), Королёв (20 миллионов), Долгопрудный (19 миллионов) и Химки (18 миллион). Также дешевыми нельзя назвать дома на юго-востоке области в районах, граничащих с МКАД. Здесь в лидерах Люберцы (20 миллионов рублей) и Котельники (19 миллионов).

В "Домклике" высокую стоимость загородных домов в перечисленных локациях объясняют близостью к МКАД, транспортной доступностью, благоприятной экологической обстановкой и наличием развитой инфраструктуры.

"В городах, где преобладают дома премиум-класса (Одинцово, Красногорск), цены нестабильны. Удорожание весной 2023 года вызвано увеличением предложения и неготовностью продавцов идти на уступки. В городах, которые находятся дальше от Москвы (Домодедово, Солнечногорск, Дмитров, Чехов, Воскресенск), наблюдается плавное увеличение стоимости на 7–14% за год. Поскольку число объявлений растет, можно предположить, что за этим стоит уверенность новых продавцов в стабильности спроса", – отмечается в сообщении.