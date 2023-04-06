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1 час назад

Россияне начали отказываться от квартир без ремонта в Москве

Мослента

Россияне начали отказываться от покупки квартир без ремонта в Москве. Спрос на жилье с черновой отделкой упал примерно в пять раз, рассказали в интервью РИА Новости эксперты рынка недвижимости.

Россияне начали отказываться от квартир без ремонта в Москве
Фото: МослентаМослента

Так, отсутствие полноценного ремонта в квартире стало главным фактором в большинстве отказов от покупки жилья в Москве, отметили они. Если раньше по поводу покупки таких квартир клиенты звонили около пяти раз в неделю, то теперь количество звонков, даже при распространении рекламы, сократилось до одного в неделю, продолжили специалисты.

Уточняется, что россияне не хотят покупать жилье с черновой отделкой, так как не собираются вкладывать дополнительные денежные средства в ремонт, строительные материалы и услуги рабочих. В столице чаще продаются квартиры с ремонтом, позволяющим комфортное проживание с момента приобретения недвижимости.

Ранее были перечислены самые популярные для покупки жилья в новостройках столичные округа.

Недвижимость,
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