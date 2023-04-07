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1 час назад

Риелтор высказался о будущем цен жилья на вторичном рынке

Lenta.ru

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в разговоре с «Лентой.ру» предрек стоимости жилья на вторичном рынке снижение. Он отметил, что сегодня цена предложения и цена реальной сделки на рынке жилья отличается очень существенно. Специалист сообщил, что цены реальных сделок на вторичном рынке недвижимости продолжают снижаться.

Риелтор высказался о будущем цен жилья на вторичном рынке
Фото: ТАССТАСС

Также Апрелев назвал важным условием для понимания ситуации на рынке вторичного жилья сроки экспозиции.

«Потому что от того, сколько времени экспонируется объект, очень сильно зависит, что на самом деле с трендом. Само по себе изменение цен предложений вообще ни о чем не говорит с точки зрения рыночных ожиданий», — добавил он.

«Для меня тренд не изменился — тренд понижающий. Никакого смысла обсуждать, что произошло с ценами за прошлый год, с точки зрения анализа нет. Нужно смотреть, что произошло с ценами с того момента, когда они начали меняться: с летнего периода. А цены снижались», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Фактически можно говорить о том, что цены за прошлое полугодие снижались примерно в один процент в месяц, сказал специалист.

«Абсолютная цена за последние полгода снизилась от шести до десяти процентов по большинству регионов России. Я думаю, что цены продолжат свое снижение до начала осени как минимум, либо будут находиться в состоянии небольшой коррекции: чуть-чуть вверх, чуть-чуть вниз. Но в любом случае существенного роста цен мы не ожидаем», — заключил он.

Ранее были названы города с самым быстрым ростом средней цены на квадратный метр жилья в новостройках. Первое место в рейтинге занял Воронеж.

Недвижимость,Константин Апрелев,
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