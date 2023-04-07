Раскрыта стоимость самого дешевого дома в курортном штате США

Стоимость самого дешевого частного дома в американском штате Флорида оценили почти в 28 миллионов рублей, что приблизительно соответствует 342,7 тысячи долларов по актуальному курсу валют. Информацию о цене такого объекта «Ленте.ру» раскрыли эксперты портала Florida.Realestate.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам специалистов, за указанную сумму удастся приобрести дом 2014 года постройки площадью 210 квадратных метров с четырьмя спальнями и тремя ванными комнатами. Новому владельцу также достанется небольшой участок, на котором тот расположен. Они также отметили, что наиболее бюджетный объект курортного штата США с сентября 2022-го года вырос в цене в рублях на 26,24 процента — на 5,79 миллиона рублей.

Вторым в списке самых дешевых домов Флориды оказался лот за 42,3 миллиона рублей, что приблизительно равно 519,5 тысячи долларов. Его метраж составляет 190 «квадратов». Замкнул тройку наиболее бюджетных объектов дом за 45,01 миллиона рублей — это примерно соответствует 552,8 тысячи долларов. Его площадь — 150 квадратных метров, при этом вместе с ним будущий хозяин получит собственный участок.