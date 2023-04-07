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1 час назад

Назван округ Москвы с наиболее подешевевшим жильем

Мослента

Округ Москвы, где жилье подешевело наиболее заметно называет РБК со ссылкой на аналитиков компании «Метриум». По их данным, квартиры на юго-востоке столицы упали в цене на 10,9 процента — в среднем, до 334,6 тысячи рублей за квадратный метр.

Назван округ Москвы с наиболее подешевевшим жильем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Цены на жилье также снизились Центральном округе на 10,4 процента — до 1168,8 тысячи рублей за «квадрат», и в Северо-Восточном округе на 3,3 процента — 359,1 тысячи рублей за квадратный метр, сообщили специалисты.

При этом квартиры подорожали в Юго-Восточном, Восточном и Западном округах. Средняя цена одного квадратного метра жилья в столичной новостройке сейчас составляет 421,1 тысячу рублей, что почти на два процента больше, чем годом ранее, рассказали аналитики.

Ранее московский риелтор раскрыл схему обмана при покупке дешевого жилья.

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