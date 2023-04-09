Bloomberg сообщил о риске обвала рынка коммерческой недвижимости США

«Стена долга в 1,5 триллиона долларов надвигается на коммерческую недвижимость в США. Главный вопрос, стоящий перед этими заемщиками, заключается в том, кто собирается давать им кредиты? По этой причине риски рефинансирования находятся сейчас в центре внимания для владельцев недвижимости от офисных зданий до магазинов и складских помещений. На этом фоне стоимость офисной и торговой недвижимости может упасть на целых 40% от пика до минимума, увеличивая риск дефолтов», — говорится в материале.