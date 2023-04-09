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12 минут назад

В России увеличилось число застройщиков

Майк Габриелян

В России число застройщиков увеличилось за год на 8%. Такие данные приводит госкорпорация «ДОМ.РФ», пишут «Известия».

В России увеличилось число застройщиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Прирост произошел за счет небольших компаний, с портфелем строящегося жилья менее 50 тыс. кв. м. При этом на топ-10 компаний приходилось 20% объема строящегося жилья в России, как и в 2021 году.

Застройщики расширили географию проектов. В трех регионах и более возводят дома 30 компаний (в 2021 году их было 28), суммарно они строят 22,5 млн кв. м

Так, компания ПИК за два года увеличила присутствие с 9 до 14 регионов, «Самолет» с 2 до 5, «Талан» с 7 до 9, а «Эталон» с 3 до 7.

Новые компании появились в Амурской, Ленинградской, Нижегородской, Сахалинской Тверской, Омской, Свердловской, Тюменской области, Приморском крае и Татарстане.

Ранее стало известно, что спрос на загородную семейную ипотеку за год вырос в 10 раз. https://news.rambler.ru/moscow_city/50519256/

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