Раскрыта доля считающих покупку жилья лучшей инвестицией россиян

Более четверти россиян (28 процентов) убеждены, что приобретение жилья или земельного участка служит наилучшим способом вложения денег на данный момент. К такому выводу пришли опросившие 1205 совершеннолетних граждан, проживающих во всех федеральных округах страны, страховая компания «Росгосстрах» и банк «Открытие». Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Фото: Deborah Cortelazzi / Unsplash Deborah Cortelazzi / Unsplash

21 процент опрошенных ответили, что не вкладывают никуда свои сбережения и просто хранят их дома. Для 15 процентов граждан лучшей инвестицией является приобретение валюты, а для восьми процентов — сберегательный вклад.

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При этом 62 процента россиян отметили, что они согласны с утверждением о том, что вложение денег в недвижимость служит хорошим инструментом инвестирования, так как жилье постоянно дорожает. Эксперты подсчитали, что по сравнению с предыдущим годом количество убежденных в этом россиян уменьшилось на 14 процентов.

Купить недвижимость в ближайшем будущем собираются 28 процентов респондентов. Треть других приняли решение отложить приобретение жилья вследствие неопределенности текущей ситуации. Среди основных целей покупки недвижимости россияне выделили такие, как сдача в аренду для дополнительного заработка (42 процента опрошенных), переезд в другой город или район (17 процентов), улучшение жилищных условий (16 процентов), вложение денег ради сохранения сбережений (14 процентов). При этом доля респондентов, рассматривающих покупку жилья как инструмент для сохранения сбережений, относительно 2022 года выросла на шесть процентных пунктов.

Сумма, необходимая для приобретения жилья целиком, есть лишь у 17 процентов опрошенных. 46 процентов собираются оформить ипотеку, 24 процента — взять потребительский кредит, а еще восемь процентов — занять деньги у близких.

Среди основных недостатков вложения средств в недвижимость 31 процент россиян сочли большие дополнительные расходы на ее содержание — на ремонт, уплату налогов, коммуналку и так далее. Еще 21 процент респондентов убеждены в том, что жилье нельзя быстро продать, а другие 19 процентов переживают за то, что имущество может пострадать от пожара, залива или других непредвиденных ситуаций.