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26 минут назад

Названа стоимость самой дешевой квартиры в Москве

Lenta.ruиещё 2

Наиболее бюджетные варианты квартир в Новой Москве находятся на расстоянии до 15 километров от МКАД. Квартиру с отделкой можно приобрести более чем за пять миллионов рублей. Стоимость самой дешевой квартиры назвали аналитики компании VSN Realty, передают «Известия».

Аналитики изучили предложение в 46 проектах ТиНАО. Так, самая дешевая квартира обойдется в 5,5 миллиона рублей. За эту цену можно приобрести студию с чистовой отделкой площадью 19,9 квадратных метра.

Бюджетным вариантом также посчитали квартиру в 22,5 квадратных метра почти за 6,3 миллиона рублей. Что касается объектов без отделки, то в этом сегменте самым бюджетным вариантом оказался лот в 23 квадратных метра за 6,2 миллиона рублей.

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Ранее аналитики компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» пришли к выводу, что по итогам марта 2023 года округом старой Москвы с самыми дешевыми новостройками массового сегмента оказался Зеленоградский (ЗелАО). Средневзвешенная стоимость квадратного метра на первичном рынке там установилась на уровне 219,4 тысячи рублей.

Недвижимость,
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