Названа стоимость самой дешевой квартиры в Москве

Наиболее бюджетные варианты квартир в Новой Москве находятся на расстоянии до 15 километров от МКАД. Квартиру с отделкой можно приобрести более чем за пять миллионов рублей. Стоимость самой дешевой квартиры назвали аналитики компании VSN Realty, передают «Известия».

Аналитики изучили предложение в 46 проектах ТиНАО. Так, самая дешевая квартира обойдется в 5,5 миллиона рублей. За эту цену можно приобрести студию с чистовой отделкой площадью 19,9 квадратных метра.

Бюджетным вариантом также посчитали квартиру в 22,5 квадратных метра почти за 6,3 миллиона рублей. Что касается объектов без отделки, то в этом сегменте самым бюджетным вариантом оказался лот в 23 квадратных метра за 6,2 миллиона рублей.