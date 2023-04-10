Названы российские города с подешевевшим жильем

По итогам первого квартала среди городов России вторичное жилье больше всего подешевело в Калининграде. Об этом сообщает РБК со ссылкой на консалтинговую компанию SRG.

В компании подсчитали, что с января по март квадратный метр в Калининграде потерял в цене 3,5 процента и стал стоить 108,1 тысячи рублей. Городом с подешевевшим жильем также назвали Севастополь с динамикой в 2,3 процента. Топ-3 списка замкнула Казань, где «вторичка» за квартал подешевела на 1,3 процента.

Среди городов с подешевевшим жильем также оказались Курск (снижение на 0,9 процента), Санкт-Петербург (на 0,8 процента), Брянск (на 0,4 процента) и Москва (на 0,2 процента). В среднем по стране за указанный период «вторичка» прибавила в цене 1,7 процента, квадратный метр стал стоить 102 тысячи рублей.

В марте 2023 года Москва и Санкт-Петербург вошли в список крупных городов России, где за месяц подешевело вторичное жилье. Об этом сообщает РБК со ссылкой на консалтинговую компанию SRG.

За третий месяц текущего года средняя стоимость квадратного метра «вторички» упала в 11 крупных городах. Санкт-Петербург оказался на первой позиции, где «квадрат» подешевел на 1,36 процента до 198,95 тысячи рублей. Вторую строчку заняла Тверь с отрицательной динамикой в 1,09 процента. Топ-3 списка замкнул Нижний Новгород, где вторичное жилье потеряло в стоимости 0,76 процента. Москва заняла шестое место с динамикой в 0,6 процента.

При этом в некоторых городах вторичное жилье прибавило в цене. Лидером по росту цен стало Иваново, где квадратный метр подорожал на 2,76 процента. Ниже расположилась Пенза с динамикой в 2,63 процента. Топ-3 списка замкнул Новокузнецк — квадратный метр подорожал на 2,44 процента.

Наиболее бюджетные варианты квартир в Новой Москве находятся на расстоянии до 15 километров от МКАД. Квартиру с отделкой можно приобрести более чем за пять миллионов рублей. Стоимость самой дешевой квартиры назвали аналитики компании VSN Realty, передают «Известия».

Аналитики изучили предложение в 46 проектах ТиНАО. Так, самая дешевая квартира обойдется в 5,5 миллиона рублей. За эту цену можно приобрести студию с чистовой отделкой площадью 19,9 квадратных метра.

Бюджетным вариантом также посчитали квартиру в 22,5 квадратных метра почти за 6,3 миллиона рублей. Что касается объектов без отделки, то в этом сегменте самым бюджетным вариантом оказался лот в 23 квадратных метра за 6,2 миллиона рублей.

Ранее аналитики компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» пришли к выводу, что по итогам марта 2023 года округом старой Москвы с самыми дешевыми новостройками массового сегмента оказался Зеленоградский (ЗелАО). Средневзвешенная стоимость квадратного метра на первичном рынке там установилась на уровне 219,4 тысячи рублей.

Весной 2023 года цены на вторичном рынке жилья в России будут вести себя неоднозначно. Такой прогноз сегменту дали эксперты в сфере недвижимости, сообщает ТАСС.

Генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко заявил, что подорожание придется на города, где обычно невысокие цены на квартиры. При этом в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург, стоимость объектов будет постепенно снижаться. Подобная динамика коснется городов, где цены неконтролируемо повышались в последние несколько лет.

Однако некоторые специалисты завили, что падение цен до уровня 2020 года не произойдет.

«В моменте мы сможем увидеть, что к продаже доступны либо очень "срочные" лоты, либо объекты под какими-либо обременениями, в том числе ипотечные квартиры. А ближе к лету — стагнацию на рынке вторичного жилья ввиду того, что большой объем платежеспособного спроса перетекает на рынок новостроек из-за более привлекательных условий», — предрек Юрий Перегудов из агентства недвижимости Dolgov Pro.

Как передает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на данные платформы «Авито Недвижимость», средняя стоимость «квадрата» на первичном рынке курортного города достигла отметки 355,8 тыс. руб.

На втором месте — Москва, где 1 кв. метр в новостройках в среднем стоит 296 тыс. руб., на третьем — Санкт-Петербург и 212,3 тыс. руб. за «квадрат».

Издание отмечает, что топ-3 лидеров по стоимости жилья в новых домах не изменилась в сравнении с итогами IV квартала 2022-го года.

Кроме того, в топ-5 крупных российских городов с наиболее дорогим жильем на первичном рынке оказались Казань (немного более 155 тыс. руб.) и Краснодар (около 148,5 тыс. руб.).

Собственникам вторичного жилья в столичном регионе приходится набраться терпения, чтобы реализовать объект. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на экспертов «НДВ Супермаркет Недвижимости».

За год срок экспозиции одно- и двухкомнатных квартир в Москве и области увеличился до трех месяцев. Собственникам многокомнатных лотов приходится ждать покупателя до шести месяцев.

По данным аналитиков, в указанные сроки продаются 80% квартир. Реализации 8% объектов приходится ждать более года.

К росту сроков продажи привела политическая обстановка и непростая ситуация в экономике, объяснили эксперты. По словам аналитиков, ускорить продажу помогают скидки.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина ранее выступила против «ипотеки от застройщиков» и заявила, что регулятор не позволит сформироваться пузырю на рынке недвижимости, сообщает «Радиоточка НСН».

Суммарный объем нераспроданного строящегося жилья в России составил 69,6 миллиона квадратных метров. Кроме того, около 42 миллионов «квадратов» недвижимости в новостройках не продано. Информацию об этом раскрыли в институте жилищного развития «Дом.РФ».

По словам главы аналитического центра «Дом.РФ» Михаила Гольдберга, объем нераспроданного жилья начал увеличиваться в середине прошлого года. По сравнению с 2019-2021 годами, когда аналогичный результат оценивали в среднем в 33,8 миллиона квадратных метров, параметр вырос на 25 процентов. При этом эксперт добавил, что средний показатель распроданности строящихся проектов составил 28 процентов при средней готовности в 34 процента, а для стартовавших в 2022-2023 годах проектов — лишь 13 процентов при готовности в 17 процентов. В общей сложности в стране строится 98 миллионов «квадратов» жилья.

Гольдберг отметил, что, несмотря на то что подобное соотношение является нормой для модели проектного финансирования, при снижении спроса на покупку жилья возникают риски для проектов с недостаточной распроданностью, а также низкой строительной готовностью. Это может привести к снижению темпов наполняемости эскроу-счетов и ухудшению финансового положения застройщиков.

В апреле аналитики компании «Страна Девелопмент» провели опрос и пришли к выводу, что почти половина россиян в обозримом будущем планирует купить новую квартиру. При этом из них более трети купили квартиру менее года назад, 23 процента — год назад, а 17 процентов опрошенных — два года назад.

Почти треть опрошенных россиян считают сейчас покупку жилья или земельного участка лучшей инвестицией, выяснили СК "Росгосстрах" и банк "Открытие" в ходе совместного опроса (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"28% респондентов полагают, что покупка жилья или земельного участка - самый лучший способ вложения денег на данный момент. Еще 21% россиян предпочитают сейчас никуда не вкладывать деньги, а просто хранить их дома. Для 15% лучший способ инвестирования - покупка валюты, а для 8% - сберегательный вклад", - следует из материалов опроса.

При этом 62% россиян согласны с утверждением, что финансовые вложения в недвижимость являются хорошим инструментом инвестирования, поскольку стоимость такой собственности только растет. В прошлом году это утверждение поддерживали 76% респондентов. Кроме того, согласно данным опроса, 65% (против 70% в 2022 году) респондентов видят в покупке недвижимости хорошую возможность в дальнейшем получать доход за счет ее сдачи в аренду. При этом 42% опрошенных считают, что это не лучший способ инвестирования, поскольку срок окупаемости вложенных средств достаточно долгий. Для сравнения, в 2022 году такого мнения придерживались только 18% россиян.

Треть россиян планируют покупать недвижимость в ближайшее время. Еще треть собирались, но решили отложить покупку из-за неопределенной экономической ситуации.

Вопрос денег

Основные причины, по которым россияне хотят купить жилье: сдача в аренду (42%), переезд в другой район или город (17%), улучшение жилищных условий (16%), сохранность сбережений (14%). Доля тех, кто рассматривает приобретение жилья как вложение средств для сохранения сбережений, увеличилась по сравнению с 2022 годом на 6 процентных пунктов.

Полная сумма для покупки недвижимости есть только у 17% опрошенных. Остальные дополнительно будут брать ипотеку (46%), потребительский кредит (24%) или в долг у близких (8%).

Главным минусом вложения денег в недвижимость 31% россиян назвали немалые дополнительные расходы на содержание жилья (ремонт, налоги, коммунальная плата и прочее). Еще 21% считают, что недвижимость нельзя быстро продать, а 19% опасаются, что с имуществом могут случиться пожар, залив или другие неприятности.