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41 минуту назад

В Москве уменьшились квартиры

Lenta.ru

В Москве за год сократилась средняя площадь некоторых типов квартир в новостройках. Так, студии стали меньше на 8,3 процента. Об этом говорится в материалах компании «НДВ Супермаркет Недвижимости», которые есть в распоряжении «Ленты.ру».

В Москве уменьшились квартиры
Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.comКонстантин Кокошкин / Globallookpress.com

На данный момент средний метраж студий достигает 23,1 квадратного метра. При этом площадь четырехкомнатных квартир евроформата уменьшилась на 2,5 процента. Евротрешки стали меньше на 2,2 процента, а евродвушки — на 1,5 процента. Площадь однокомнатных квартир почти не изменилась — они потеряли за год 0,6 процента.

Что касается средней площади многокомнатных квартир, то за год она выросла на девять процентов до 126,1 квадратного метра. Так, в среднем четырехкомнатные квартиры увеличились на 3,4 процента, трехкомнатные — на два процента.

Ранее эксперты компании «Метриум» пришли к выводу, что в Москве за последние пять лет сократилась средняя площадь квартир в новостройках. Они подсчитали, что в доступных по бюджету объектах средняя площадь лота уменьшилась с 48,3 квадратного метра до 18,3 квадратного метра.

Недвижимость,
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