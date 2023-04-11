Россияне перестали интересоваться недвижимостью в Болгарии и Чехии

Спрос россиян на недвижимость в Болгарии, Чехии и Италии сократился в пять раз по итогам первого квартала 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, на фоне трудной логистики и санкций. Об этом ТАСС сообщила коммерческий директор Tranio (международный брокер недвижимости) Елена Милишенкова.

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"В некогда популярной Болгарии в первом квартале 2023 года отмечается снижение активности русскоязычных покупателей в 5,8 раза. В Чехии активность снизилась в 5,3 раза, в Италии - в 5,0 раза", - рассказала она.

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Болгария и Италия прежде были популярны среди россиян для покупки жилья для отдыха, однако сокращение полетной программы в Европу, из-за которого добираться до этих стран из России сейчас нужно с несколькими пересадками, привело к резкому падению спроса российских покупателей, объясняют в Tranio. В этих странах также нет программы "золотой визы" (получение вида на жительство путем инвестиций), которая могла бы поддержать спрос со стороны инвесторов.

По словам Милишенковой, проблемы с логистикой повлияли также на спрос в Чехии, где россияне ранее часто покупали квартиры для себя или для детей, обучающихся в местных университетах.

"Сейчас многие семьи ориентируются на обучение детей в вузах Китая, дипломы которых нередко считаются более престижными, чем чешские, соответственно, эта мотивация к покупке недвижимости в Чехии снизилась. В меньшей степени тренд затрагивает такие страны ЕС, как Германия или Франция, где рынки недвижимости по-прежнему привлекательны для российских инвесторов и мигрантов", - сказала собеседница агентства.

В целом, активность россиян на рынках недвижимости Европы сейчас во многом определяет наличие инвестиционных программ, отмечают в Tranio. В некоторых странах в 2023 году такие программы были закрыты, что привело к заметному падению спроса. Так, Португалия прекратила выдачу "золотых виз" за покупку недвижимости, и спрос россиян в I квартале 2023 упал на 26%. В Черногории больше не выдают "золотые паспорта" (гражданство за инвестиции в ее экономику), спрос россиян снизился на 17%.

ВНЖ за недвижимость

В некоторых странах Евросоюза граждане России все еще могут рассчитывать на ВНЖ за покупку недвижимости. К ним относится Испания, где не ограничена выдача "золотых виз" для россиян, но установлен довольно высокий порог по инвестициям - €500 тыс. По данным Tranio, за последний год спрос россиян на недвижимость в Испании снизился на 40%, но еще остается на довольно высоком уровне.

Самая доступная и удобная для россиян инвестиционная программа действует на Кипре, где можно получить ПМЖ за инвестиции в новостройки от €300 тыс., считают в Tranio. Только в I квартале 2023 года число заявок на покупку недвижимости под ПМЖ Кипра выросло на 10%.