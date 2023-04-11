Коммерческий директор компании Tranio Елена Милишенкова рассказала, что в 2023 году спрос россиян на жилье в Болгарии, Чехии и Италии стал в пять раз ниже. Об этом сообщает ТАСС.

Милишенкова отметила, что за первые месяцы года спрос покупателей из РФ на жилье в Болгарии упал в 5,8 раза, на чешскую недвижимость — в 5,3 раза, а на итальянскую — в пять раз.

Эксперт объяснила такие результаты санкциями и сложной логистикой. С конца февраля 2022 года Евросоюз и Россия закрыли воздушное пространство для авиакомпаний друг друга. Добраться в Болгарию, Чехию или Италию и обратно сейчас можно лишь с несколькими пересадками.

Милишенкова рассказала, что в Чехии россияне часто покупали жилье для своих детей, обучающихся в местных университетах. Теперь же многие семьи переориентировались на обучение детей в Китае.

Эксперт добавила, что при этом рынки недвижимости Германии и Франции по-прежнему остаются привлекательными для россиян.

Спрос россиян на жилье в Испании упал на 40 процентов, но все еще остается довольно высоким. В стране можно получить ВНЖ за покупку недвижимости, но установлен высокий порог инвестиций в 500 тысяч евро.

Самая доступная для россиян программа действует на Кипре, там ВНЖ можно получить за инвестиции от 300 тысяч долларов в новостройки.

Ранее стало известно о взлете спроса со стороны россиян на жилье в Турции. В сентябре 2022-го спрос россиян на турецкую недвижимость вырос сразу на 41,92 процента к августу — такого скачка спроса не было с января 2021 года.