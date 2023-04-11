$79.50+0.1487.10+0.37
39 минут назад

Названы округа столицы с самым большим ростом предложения жилья

Лера Букина

Юго-Западный административный округ занял первую строчку в рейтинге столичных локаций (без учета ЦАО) по росту предложения в массовых новостройках по итогам I квартала текущего года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитиков компании «Метриум».

Отмечается, что число лотов возросло к первому кварталу прошлого года в 3,75 раза, до 1,9 тыс.

На втором месте — Северо-Восточный округ, показавший рост в 2 раза, до 3,4 тыс. лотов. На третьей строчке расположился Южный АО. Отмечается, что там предложение в массовых новостройках увеличилось на 87%, до 2,4 тыс. объектов. Четвертую строчку занял Новомосковский АО (+68,3%, до 17,2 тыс. лотов), пятую — Восточный округ (+51,8%, до 2,1 тыс. лотов).

В «Метриуме» указали на то, что лишь в Юго-Восточном АО наблюдается падение предложения массового жилья – на 18,3%, до 3,7 тыс. объектов.

В Москве уменьшились квартиры

Ранее сообщалось, что, по данным Dataflat, по итогам марта 2023 года спрос на новостройки в Москве и Подмосковье резко увеличился – на 43% к показателю февраля.

Недвижимость,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий