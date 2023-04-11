Названы округа столицы с самым большим ростом предложения жилья

Юго-Западный административный округ занял первую строчку в рейтинге столичных локаций (без учета ЦАО) по росту предложения в массовых новостройках по итогам I квартала текущего года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитиков компании «Метриум».

Отмечается, что число лотов возросло к первому кварталу прошлого года в 3,75 раза, до 1,9 тыс.

На втором месте — Северо-Восточный округ, показавший рост в 2 раза, до 3,4 тыс. лотов. На третьей строчке расположился Южный АО. Отмечается, что там предложение в массовых новостройках увеличилось на 87%, до 2,4 тыс. объектов. Четвертую строчку занял Новомосковский АО (+68,3%, до 17,2 тыс. лотов), пятую — Восточный округ (+51,8%, до 2,1 тыс. лотов).

В «Метриуме» указали на то, что лишь в Юго-Восточном АО наблюдается падение предложения массового жилья – на 18,3%, до 3,7 тыс. объектов.