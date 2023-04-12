Набиуллина указала на "нехорошие" тенденции на рынке ипотеки

Глава Банка России Эльвира Набиуллина указала на наличие "нехороших" тенденций на рынке ипотеки. Возможно, потребуются законодательные решения для регулирования этого рынка.
"С кредитованием дела обстоят достаточно благополучно. Ипотека выросла на 20% (по итогам 2022 года - прим. ТАСС). Сама по себе цифра нормальная, это не слишком быстро, не перегрев, как в 2021 году, когда рост бы на 30%, и не стагнация, конечно же. Но внутри ипотечного портфеля есть нехорошие тенденции. С помощью так называемых ипотек с кешбэком, под 0% и так далее. Этот маркетинг маскирует завышение цен на жилье для заемщиков и рискованную ипотеку - с низким первым взносом, залогом по завышенной цене - для банков", - указала Набиуллина, выступая в Госдуме.
Она напомнила, что сейчас регулятор принимает макропруденциальные инструменты для регулирования на рынке ипотеки, однако, возможно, "придется действовать более радикально и нужны будут законодательные решения", чтобы полностью пресечь подобные маркетинговые схемы.