Набиуллина указала на "нехорошие" тенденции на рынке ипотеки

"С кредитованием дела обстоят достаточно благополучно. Ипотека выросла на 20% (по итогам 2022 года - прим. ТАСС). Сама по себе цифра нормальная, это не слишком быстро, не перегрев, как в 2021 году, когда рост бы на 30%, и не стагнация, конечно же. Но внутри ипотечного портфеля есть нехорошие тенденции. С помощью так называемых ипотек с кешбэком, под 0% и так далее. Этот маркетинг маскирует завышение цен на жилье для заемщиков и рискованную ипотеку - с низким первым взносом, залогом по завышенной цене - для банков", - указала Набиуллина, выступая в Госдуме.