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22 минуты назад

Набиуллина указала на "нехорошие" тенденции на рынке ипотеки

ТАСС

Глава Банка России Эльвира Набиуллина указала на наличие "нехороших" тенденций на рынке ипотеки. Возможно, потребуются законодательные решения для регулирования этого рынка.

Набиуллина указала на «нехорошие» тенденции на рынке ипотеки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С кредитованием дела обстоят достаточно благополучно. Ипотека выросла на 20% (по итогам 2022 года - прим. ТАСС). Сама по себе цифра нормальная, это не слишком быстро, не перегрев, как в 2021 году, когда рост бы на 30%, и не стагнация, конечно же. Но внутри ипотечного портфеля есть нехорошие тенденции. С помощью так называемых ипотек с кешбэком, под 0% и так далее. Этот маркетинг маскирует завышение цен на жилье для заемщиков и рискованную ипотеку - с низким первым взносом, залогом по завышенной цене - для банков", - указала Набиуллина, выступая в Госдуме.

Она напомнила, что сейчас регулятор принимает макропруденциальные инструменты для регулирования на рынке ипотеки, однако, возможно, "придется действовать более радикально и нужны будут законодательные решения", чтобы полностью пресечь подобные маркетинговые схемы.

Недвижимость,Эльвира Набиуллина,Банк России,Госдума,
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