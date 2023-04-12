Глава Минстроя предложил застройщикам снизить цены на жилье

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в своем выступлении на XXIV Ясинской международной научной конференции предложил застройщикам снизить цены на жилье.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что на рынке недвижимости происходит затоваривание, что в дальнейшем может привести к негативным последствиям в строительной сфере. Он также отметил, что эти риски надо снижать.
"Некоторым застройщикам хочется задать вопрос – не хотите ли снизить цены немножко, чтобы продалось?", - сказал он.
По его словам, такие возможности у застройщиков имеются, что показал соответствующий анализ. При этом министр также отметил, что сегодня почти 80% жилья в стране продается через льготную ипотеку.
В свою очередь аналитики компании "Циан" подсчитали, что за три года существования в России госпрограммы льготной ипотеки цены на первичное жилье выросли на 82% - до 141,2 тысячи рублей за квадратный метр.