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1 час назад

Глава Минстроя предложил застройщикам снизить цены на жилье

РИА Недвижимостьиещё 1

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в своем выступлении на XXIV Ясинской международной научной конференции предложил застройщикам снизить цены на жилье.

Глава Минстроя предложил застройщикам снизить цены на жилье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что на рынке недвижимости происходит затоваривание, что в дальнейшем может привести к негативным последствиям в строительной сфере. Он также отметил, что эти риски надо снижать.

"Некоторым застройщикам хочется задать вопрос – не хотите ли снизить цены немножко, чтобы продалось?", - сказал он.

По его словам, такие возможности у застройщиков имеются, что показал соответствующий анализ. При этом министр также отметил, что сегодня почти 80% жилья в стране продается через льготную ипотеку.

В свою очередь аналитики компании "Циан" подсчитали, что за три года существования в России госпрограммы льготной ипотеки цены на первичное жилье выросли на 82% - до 141,2 тысячи рублей за квадратный метр.

Недвижимость,Ирек Файзуллин,Владимир Путин,Госстрой России,ЦИАН,
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