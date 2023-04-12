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2 часа назад

Риелторы сообщили, что Омск и Воронеж обогнали Москву по росту предложения новостроек

Газета.Ru

С марта 2022 года по март этого года предложение на рынке новостроек больше всего выросло в Омске. Там показатель увеличился на 87,6% за рассматриваемый период и достиг 1740 лотов. Об этом сообщило РБК со ссылкой на федеральную риелторскую компанию «Этажи».

Омск и Воронеж обогнали Москву по росту предложения новостроек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В компании отметили, что всего 11 российских городов по темпам годового роста предложения жилья на первичном рынке обогнали Москву. В столице объем предложения за год поднялся на 30,7% до 57249. Москва заняла 13-ю строчку рейтинга, составленного риелторами.

В число топ-5 городов, которые превзошли Москву по темпам роста предложения жилья на первичном рынке, вошли Воронеж, Екатеринбург, Казань и Челябинск. Например, в Воронеже число выставленных на продажу квартир в новостройках выросло на 83,9% до 5790.

«Максимальная динамика прироста объема предложения наблюдалась с апреля по июнь прошлого года, когда количество выставленных на продажу квартир в новостройках России росло ежемесячно на 6–8%», — отметил директор по продажам «Этажей» Сергей Зайцев.

Как ранее сообщалось, средний срок накопления денег на покупку квартиры комфорт-класса в новостройке в Москве по итогам октября-декабря 2022 года составил 6,5 лет.

Недвижимость,Сергей Зайцев,
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