Россиянам рассказали о возможности снижения цен на жилье

Для застройщиков будет некритично снизить цены на жилье на десять процентов. О такой возможности россиянам рассказал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков, его слова передает NEWS.ru.

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Специалист подчеркнул необходимость различать ситуации, когда застройщики хотят субсидировать ставку и когда не планируют это делать. По его словам, в 2022 году строительные компании для увеличения спроса были готовы выплачивать банкам комиссионные вознаграждения.

«В районе десяти процентов снижения цены для застройщиков не станет критичным, но это такая условная вещь, которую в лоб считать не очень красиво», — уточнил Барсуков.