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«Ъ» узнал о планах R4S выкупить площади гастронома «Елисеевский» под фуд-холл

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Девелопер Realty4Sale (R4S) рассматривает возможность выкупить площади легендарного столичного магазина-гастронома «Елисеевский» на Тверской. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке недвижимости.

На старейший гастроном Москвы «Елисеевский» нашелся покупатель
© РИА Новости

По словам одного из собеседников газеты, девелопер планирует открыть в «Елисеевском» фуд-холл. Также сотрудникам издания удалось найти на «Авито» объявление с предложением R4S о сдаче в аренду части площадей гастронома.

В Realty4Sale отказались комментировать «Коммерсанту» данную информацию. В столичном департаменте имущества заявили газете, что бывшие помещения «Елисеевского» площадью 3 тысячи квадратных метров все еще находятся в собственности города.

Легендарный магазин-гастроном на Тверской, являвшийся одним из символов и визитной карточкой Москвы, закрылся 11 апреля 2021 года, незадолго до этого отметив свой 120-летний юбилей. Проблемы у «Елисеевского» начались в конце 2020 года, когда управляющая компания — сеть премиум-магазинов «Алые паруса» — закрыла все свои торговые точки.

Власти столицы пообещали сохранить исторический гастроном. Департамент имущества ранее заявлял, что вне зависимости от того, кто будет собственником или пользователем «Елисеевского», с ним заключат охранный договор с обязательствами по сохранению памятника архитектуры.

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