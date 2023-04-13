На старейший гастроном Москвы «Елисеевский» нашелся покупатель

Девелопер Realty4Sale (R4S) рассматривает возможность выкупить площади легендарного столичного магазина-гастронома «Елисеевский» на Тверской. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке недвижимости.

По словам одного из собеседников газеты, девелопер планирует открыть в «Елисеевском» фуд-холл. Также сотрудникам издания удалось найти на «Авито» объявление с предложением R4S о сдаче в аренду части площадей гастронома.

В Realty4Sale отказались комментировать «Коммерсанту» данную информацию. В столичном департаменте имущества заявили газете, что бывшие помещения «Елисеевского» площадью 3 тысячи квадратных метров все еще находятся в собственности города.

Легендарный магазин-гастроном на Тверской, являвшийся одним из символов и визитной карточкой Москвы, закрылся 11 апреля 2021 года, незадолго до этого отметив свой 120-летний юбилей. Проблемы у «Елисеевского» начались в конце 2020 года, когда управляющая компания — сеть премиум-магазинов «Алые паруса» — закрыла все свои торговые точки.