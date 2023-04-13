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Названо число купленных россиянами квартир в Грузии с 2022 года

Граждане России с начала 2022 года купили в Грузии свыше восьми тысяч квартир. Об этом сообщает Bm.ge со ссылкой на данные грузинского министерства юстиции.

Названо число купленных россиянами квартир в Грузии с 2022 года
© Unsplash

По данным агентства, за 12 месяцев 2022 года россияне приобрели в Грузии 6062 квартиры. Число покупателей составило 4520 человек. За первый квартал 2023 года россияне купили в стране еще 2187 квартир. Их приобрели 1679 человек. При этом не уточняется сколько россиян из них одновременно имели и грузинское гражданство. Кроме того Минюст страны не привел данных о количестве приобретенных квартир в конкретных городах республики.

Также в топ-5 по покупке недвижимости в Грузии с начала 2022 года вошли израильтяне (2563 квартиры и 1735 человек), украинцы (1841 и 1224), турки (616 и 409) и иранцы (779 и 482).

Всего с начала 2022 года в Грузии продали иностранцам почти 15 тысяч квартир. Таким образом на них пришлось 1/5 проданного за год в стране жилья.

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