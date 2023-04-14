Оценена готовность российских банков увеличить срок ипотеки

Российские банки не собираются выдавать ипотеку более чем на 30 лет. Готовность финансовых организаций увеличить срок кредитов на жилье оценили РИА Новости в своем опросе.

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Повышать предельный срок ипотеки банки начали с 2022 года. Так, в краснодарском «Кубань кредите», он резко вырос на 20 лет, до максимальных на рынке 50 лет. В Росбанке, где тоже увеличился период кредитования, объяснили такое решение повышением доступности ипотеки.

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«В настоящий момент данная практика является скорее исключением, чем нормой кредитования. Согласно объединенным данным бюро кредитных историй, в четвертом квартале 2022 года ипотечные кредиты на срок более 30 лет составили менее 1 процента от всех выдаваемых ипотечных кредитов», — пояснили в ЦБ.

В регуляторе добавили, что такая практика позволяет снизить ежемесячный платеж по кредиту, а с ним — и долговую нагрузку.

Однако большинство банков не видят смысла увеличивать максимальный срок кредитов в 30 лет — это значение представители рынка считают наиболее выгодным для клиентов. В ВТБ уточнили, что при поднятии верхней планки заемная сумма не будет сильно выше, платеж тоже радикально не изменится, а вот переплата станет больше.

Представители Азиатско-тихоокеанского банка (АТБ) разделяют эту позицию.

«Как показывает практика, у ипотечных продуктов очень высокая доля досрочных погашений, то есть выданный изначально на 20 лет кредит по факту живет семь-десять лет», — рассказал руководитель управления развития залогового кредитования АТБ Вадим Любушкин.

Среди не планирующих повышать планку также оказались Сбербанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, банки «Открытие», «Дом.РФ», крымский РНКБ и «Уралсиб». При этом МКБ заявил, что следит за изменениями на рынке и будет принимать решение, исходя из потребностей клиентов.