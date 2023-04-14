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Определены районы Москвы с сильно подорожавшими новостройками

С начала 2023 года среди районов Старой Москвы жилье в новостройках сильнее всего подрожало в Мещанском, Замоскворечье и Таганском. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные компании «Бест-Новострой».

Определены районы Москвы с сильно подорожавшими новостройками
© globallookpress.com

Аналитики определили, что в среднем с начала года квадратный метр жилья в новостройках прибавил в цене шесть процентов и стал стоить 486,8 тысячи рублей. В Мещанском районе динамика достигла 36,3 процента, а в Замоскворечье — 36,2 процента. «Квадрат» в Таганском районе подорожал на 19 процентов.

Ниже в списке расположился Академический район, где новостройки стали дороже на 18,1 процента. Пятую строчку рейтинга занял Бутырский район с динамикой в 14,9 процента.

«Во всех районах с существенным ростом цены с начала этого года отмечен выход новых проектов либо корпусов, часто — на начальной стадии строительства», — объяснили в компании.

Ранее аналитики агентства Intermark Real Estate пришли к выводу, что по итогам первого квартала 2023 года наибольшее количество сделок, связанных с арендой элитных квартир, было заключено в районе Ленинградского проспекта — на него пришлось 15 процентов от общего спроса.

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