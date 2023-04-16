Определены районы Москвы с самыми высокими новостройками

Районы Москвы с самыми высокими новостройками РБК назвали аналитики компании «Бест-Новострой». Лидером рейтинга в локациях Старой Москвы оказался район Конько, где максимальной этажностью в 46 этажей.

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На второе место в списке эксперты определили район Бирюлево Восточное, где максимальная этажность новых домов составляет 45 этажей. Тройку лидеров замкнул район Котловки, где в новых корпусах новостроек оказалось 45 этажей.

В рейтинг также вошли районы Ростокино и Марьина Роща с показателями в 39 и 37 этажей соответственно.