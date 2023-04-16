$81.50-0.1790.16+0.16

Определены районы Москвы с самыми высокими новостройками

Районы Москвы с самыми высокими новостройками РБК назвали аналитики компании «Бест-Новострой». Лидером рейтинга в локациях Старой Москвы оказался район Конько, где максимальной этажностью в 46 этажей.

Определены районы Москвы с самыми высокими новостройками
© «Лента.ру»

На второе место в списке эксперты определили район Бирюлево Восточное, где максимальная этажность новых домов составляет 45 этажей. Тройку лидеров замкнул район Котловки, где в новых корпусах новостроек оказалось 45 этажей.

В рейтинг также вошли районы Ростокино и Марьина Роща с показателями в 39 и 37 этажей соответственно.

Ранее была раскрыта стоимость самого дорогого мини-жилья в Москве. По данным специалистов, цена квадратного метра такой недвижимости превышает один миллион рублей.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий