Аналитики предупредили банки РФ о потере прибыли из-за ипотеки

В 2023 году российские банки рискуют лишится части доходов от ипотеки из-за нового регулирования. Об этом предупредили в рейтинговом агентстве «Эксперт РА».

Меры Центрального банка по сдерживанию ипотеки «от застройщиков» лишат российские банки 80 млрд рублей прибыли в 2023 году. Такие оценки приводятся в обзоре агентства «Эксперт РА», передает РБК.

По мнению аналитиков, давление на рынок окажут три регуляторных нововведения. Во-первых, основным препятствием для получения прибыли станут надбавки к ставке резервирования по «ипотеке от застройщика» с 30 мая. По прогнозам экспертов, это приведет к снижению выдач и сокращению единовременных комиссий, получаемых банками от застройщиков. Во-вторых, аналитики считают, что вводимые с 1 июня макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по кредитам с низким первоначальным взносом ослабят потенциал роста объема новых выдач. Последний пункт, который лишит российских банков денег — это то, что банки получат меньше комиссионных доходов, поскольку ЦБ лишил их возможности навязывать покупку страхового полиса по завышенной цене.