Россиянам дали совет по увеличению квартиры за счет балкона

Россияне часто увеличивают свое жилье за счет благоустройства балкона, превращая его в жилую комнату. В то же время 99% таких инженерных решений не утверждается Мосжилинспекцией из-за нарушения теплоизоляции в квартире. Эксперты рассказывают, как законно сделать перепланировку.