Россиянам дали совет по увеличению квартиры за счет балкона

Россияне часто увеличивают свое жилье за счет благоустройства балкона, превращая его в жилую комнату. В то же время 99% таких инженерных решений не утверждается Мосжилинспекцией из-за нарушения теплоизоляции в квартире. Эксперты рассказывают, как законно сделать перепланировку.
«Ведомство говорит, что если позволить всем жильцам предпринимать такой шаг, то нагрузка на отопительные системы в данном доме резко возрастет, и перестанет справляться со своей задачей», – отмечают эксперты.
В таком случае россиян призывают устанавливать «французское окно» – это распашные либо раздвижные прозрачные двери. Такая мера позволит избежать негативных последствий с теплоизоляцией, передают «Известия».
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