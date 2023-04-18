В Москве упали продажи вторичного жилья

Количество сделок с жильем на вторичном рынке Москвы в первом квартале 2023 года упало в сравнении с январем-мартом прошлого года на 19% — до 33,1 тысячи, сообщило столичное управление Росреестра.

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В марте ведомство зафиксировало 14,8 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья — на 19% меньше в сравнении с мартом 2022 года.