В Москве стали продавать больше новых квартир

По итогам марта 2023 года число сделок с новостройками в Москве увеличилось на 32 процента, что позволяет говорить о постепенном восстановлении этого сегмента рынка недвижимости. О том, что в столице стали продавать больше новых квартир, со ссылкой на исследование компании VSN Realty сообщают «Известия».

По данным специалистов, на «первичке» Старой Москвы по итогам третьего месяца 2023-го в проектах комфорт- и бизнес-класса было реализовано 5,3 тысячи квартир и апартаментов (согласно дате подписания договора долевого участия). Кроме того, объем реализованного жилья в квадратных метрах относительно февраля вырос на 29 процентов. В результате общее число проданных «квадратов» оценили в 252 тысячи метров. Средняя площадь проданных объектов в комфорт-классе установилась на уровне в 42 квадратных метра, а в бизнес-классе — в 57 квадратных метров.

За все реализованные метры в Москве было суммарно отдано 78,6 миллиарда рублей. По сравнению с февралем средний бюджет сделки увеличился на один процент, до 10,9 миллиона рублей в сегменте комфорт и до 22,5 миллиона рублей в сегменте бизнес. Средняя стоимость «квадрата» в марте составила 262,5 тысячи рублей в комфорт-классе, а аналогичный показатель для бинес-класса — 394 тысячи рублей.

«Разнообразие предложений, включая маленькие площади, позволяет перевести в "метры" даже небольшие накопления. В марте минимальные бюджеты сделок по объектам комфорт- и бизнес-класса составили 3,9 миллиона и 4,6 миллиона рублей», — рассказала генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.