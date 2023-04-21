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Спрос россиян на аренду высокобюджетного жилья в Москве вырос на 15% за первый квартал

Ситуация на рынке аренды дорогого жилья в Москве начала восстанавливаться. Спрос россиян на подобные квартиры в столице вырос на 15% за первые три месяца 2023 года. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка.

В Москве вырос спрос на аренду дорогого жилья
© Unsplash

За первый квартал число запросов на аренду высокобюджетной недвижимости (от 150 тыс. руб. в месяц) в Москве выросло на 15% год к году, отметили специалисты NF Group. Другие участники рынка подсчитали, что спрос подрос от 10 до 20% год к году. Однако подавляющее большинство участников рынка указали на то, что предложение дорогого жилья в аренду сократилось в среднем на 10% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года.

По словам специалистов, текущее оживление рынка является полным разворотом тренда прошлого года, когда предложение постоянно росло, а цены снижались. Поэтому вполне вероятно, что ситуация на рынке начала стабилизироваться за счет возвращения из-за границы ряда клиентов.

Аналитики посчитали, что оживление на рынке пока что не привело к пересмотру ставок. Средний бюджет предложения по итогам первого квартала составил 329 тыс. рублей в месяц. Несмотря на то, что этот показатель на 17% ниже аналогичного периода прошлого года, он все же на 2% выше, чем за четвертый квартал 2022 года.

В конце марта РИА Недвижимость со ссылкой на статистические данные аналитиков компании «Мир квартир» сообщило, что за последний год (с марта 2022-го по текущий месяц) стоимость аренды комнат в российских коммуналках увеличилась в среднем на 8%. Наибольший рост ставок зафиксировали во Владивостоке, самую большую отрицательную динамику — в Нижнем Тагиле.

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