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Жилье в России стало менее доступным

За последние годы жилье в России стало менее доступным. Об этом сообщила президент Фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева, ее слова передает «Российская газета».

Жилье в России стало менее доступным
© Lenta.ru

По словам эксперта, доступность жилья снизилась до уровня 2013 года. Сейчас платежеспособный спрос на рынке предъявляют только 40 процентов семей с самыми высокими доходами. Дальнейшее субсидирование ипотеки вплоть до нулевых ставок не сможет привлечь покупателей с более низкими доходами, так как после внесения ипотечных платежей у таких россиян не останется средств на текущее потребление.

В Национальном агентстве малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС) добавили, что за последний год в стране выросла доля непроданных квартир в многоэтажных зданиях. При этом эксперты «Домклик» фиксируют оживление на рынке в марте-апреле. Объем выдачи ипотеки в марте остается на уровне марта прошлого года, а динамика заявок на ипотеку оказалась рекордной за последние два года. По данным компании, показатель доступности жилья в начале 2023 года вернулся к 53 процентам.

Ранее аналитики сервиса «Домклик» спрогнозировали снижение цен на вторичном рынке в крупных городах России. Согласно их расчетам, во втором квартале текущего года готовое жилье может подешеветь на пять процентов.

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