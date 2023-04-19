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1 час назад

Спрос москвичей на жилье в Дубае побил прошлогодний рекорд

Lenta.ru

По итогам марта 2023 года количество обращений москвичей и жителей Московской области, связанных с приобретением недвижимости в Дубае, на 1,6 процента превысило максимальный результат за все предыдущие годы, зафиксированный в марте 2022 года. О том, что спрос со стороны жителей столицы и Подмосковья на жилье там побил прошлогодний рекорд, «Ленте.ру» сообщили эксперты Dubai-Realty.com.

Спрос москвичей на жилье в Дубае побил прошлогодний рекорд
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным специалистов, интерес жителей Москвы и Московской области к покупке недвижимости в Дубае в марте 2023-го также оказался на 21,34 процента выше, чем в феврале. Они отметили, что рост числа запросов в нынешнем году наблюдается в двух месяцах из трех. Кроме того, за период с января по март нынешнего года спрос на приобретение жилья на популярном курорте увеличился на 55,18 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Относительно января-марта 2021-го в 2023-м интерес к недвижимости в Дубае взлетел на 619,6 процента.

В апреле эксперты портала Emirates.Estate пришли к выводу, что по итогам третьего месяца 2023 года главными покупателями недвижимости в Дубае среди россиян стали жители Москвы. Согласно их данным, в марте текущего года на москвичей пришлось 29,87 процента от общего количества запросов со стороны граждан России.

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