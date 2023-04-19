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Москвичи бросились покупать квартиры в ипотеку

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Москвичи бросились покупать квартиры в ипотеку, сообщается на сайте Росреестра. В марте число ипотечных сделок на первичном и вторичном рынках столицы (11464) на 17,2 процента превысило февральский показатель (9781).

Москвичи бросились покупать квартиры в ипотеку
© Мослента

«За первый квартал 2023 года число регистраций ипотечных сделок в Москве (28316) показало неплохую динамику. Это говорит о желании граждан вложить средства в недвижимость, считающуюся одним из наиболее безопасных способов сбережения активов», — прокомментировал ситуацию руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Он отметил, что первый квартал этого года показал максимальный результат по сравнению с аналогичными периодами 2008-2021 годов. В первые три месяца 2022 года число зарегистрированных ипотек было чуть больше, но эта разница, по словам Майданова, некритична и говорит о сохранившемся спросе на ипотечные программы.

Ранее об опасности стремления быстрее выплатить ипотечный долг предупредила россиян эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Мария Соловиченко.

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