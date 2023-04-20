$81.65+0.0589.37-0.20
1 час назад

"Известия": в Госдуме предложили удвоить лимит кредита по семейной ипотеке

ТАССиещё 4

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ направил в Минстрой инициативу об увеличении максимальной суммы кредита по семейной ипотеке в городах-миллионниках с 6 до 12 млн рублей. Об этом в четверг сообщает газета "Известия", в распоряжении которой оказалась копия документа.

Депутаты предложили увеличить лимит кредита по семейной ипотеке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В городах-миллионниках семьи с детьми уже не могут уложиться в установленную сумму ипотечного кредита в размере 6 млн рублей", - объяснил изданию актуальность инициативы член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По его словам, за последний год стоимость квадратного метра жилья в городах-миллионниках выросла более чем на 15%, в некоторых из них увеличение стоимости составило более 20%. Например, в Казани - 28,3%, Красноярске - 22,7%, Самаре - 46,8%, Воронеже - 24,7%.

Директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов уточнил "Известиям", что в целом по РФ средняя цена двухкомнатных квартир превышает 6,9 млн рублей, трехкомнатных - 8,8 млн.

Программа семейной ипотеки по ставке до 6% годовых запущена в начале 2018 года. Она дает возможность взять кредит на квартиру в новостройке, строительство частного дома и приобретение земельного участка, а также рефинансировать имеющуюся ипотеку на жилье на первичном рынке. Максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей по госпрограмме составляет 12 млн рублей, для остальных регионов - 6 млн рублей.

Недвижимость,Экономика России,Ипотека,Ильдар Хусаинов,Госстрой России,Госдума,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий