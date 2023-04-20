Депутаты предложили увеличить лимит кредита по семейной ипотеке

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ направил в Минстрой инициативу об увеличении максимальной суммы кредита по семейной ипотеке в городах-миллионниках с 6 до 12 млн рублей. Об этом в четверг сообщает газета "Известия", в распоряжении которой оказалась копия документа.
"В городах-миллионниках семьи с детьми уже не могут уложиться в установленную сумму ипотечного кредита в размере 6 млн рублей", - объяснил изданию актуальность инициативы член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
По его словам, за последний год стоимость квадратного метра жилья в городах-миллионниках выросла более чем на 15%, в некоторых из них увеличение стоимости составило более 20%. Например, в Казани - 28,3%, Красноярске - 22,7%, Самаре - 46,8%, Воронеже - 24,7%.
Директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов уточнил "Известиям", что в целом по РФ средняя цена двухкомнатных квартир превышает 6,9 млн рублей, трехкомнатных - 8,8 млн.
Программа семейной ипотеки по ставке до 6% годовых запущена в начале 2018 года. Она дает возможность взять кредит на квартиру в новостройке, строительство частного дома и приобретение земельного участка, а также рефинансировать имеющуюся ипотеку на жилье на первичном рынке. Максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей по госпрограмме составляет 12 млн рублей, для остальных регионов - 6 млн рублей.