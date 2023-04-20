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1 час назад

СМИ: в России зафиксировали злоупотребления с сертификатами на жилье

Лера Букина

Риелторы обнаружили признаки злоупотреблений со стороны их клиентов при использовании жилищных сертификатов. Они решили обратиться по данному вопросу в Росфинмониторинг, сообщают «Известия».

В России зафиксировали злоупотребления с сертификатами на жилье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ведомство, в свою очередь, попросило ИП и организации, оказывающие посреднические услуги на рынке недвижимости, определять подозрительные операции.

Отмечается, что жилищные сертификаты стали применять не для покупки жилья с целью проживания в нем, а для того, чтобы получить денежный эквивалент. Росфинмониторинг рекомендует обращать особое внимание на несколько ситуаций. В частности, это приобретение жилья на небольшой период времени с последующей его продажей, покупка жилья более низкой стоимости, чем жилищный сертификат, незаинтересованность покупателя в расположении объекта.

Вместе с тем в Росфинмониторинге подчеркнули, что сейчас подобная схема не носит системного характера.

Ранее стало известно о внесении депутатами законодательного собрания Ростовской области поправок в бюджет на 2023 год, предполагающих выделение 1 млрд рублей на жилищные сертификаты для жителей Херсонской области.

Недвижимость,Росфинмониторинг,
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