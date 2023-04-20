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Перечислены регионы России с подешевевшими дачами

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В ряде регионов России зафиксировано падение цен на дачи и коттеджи. Крым показал самую значительную динамику по снижению стоимости, сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков портала «Мир квартир».

Перечислены регионы России с подешевевшими дачами
© РИА Новости

Объекты там подешевели на 16,4 процента. Калининградская область также продемонстрировала снижение – в данном регионе цены упали на 15,2 процента. На третьем месте расположилась Московская область, в которой дачи стали дешевле на 13,8 процента.

В список также попали Краснодарский край и Орловская область. Там цены на дачи упали на 13,5 и 7,3 процента соответственно.

Вместе с тем, как указали специалисты, в среднем по стране дачи и коттеджи повысились в цене за год на 13,9 процента, до 6,3 миллиона рублей.

В России резко подорожали загородные дома

Ранее издание «Ведомости.Санкт-Петербург» сообщило, что за март 2023 года спрос на аренду дач в 47-ом регионе вырос на 18% по сравнению с прошлогодним значением.

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