Названы основные критерии при выборе участка в Подмосковье

При покупке земельного участка в Подмосковье россияне чаще всего обращали внимание на цену объекта. Основные критерии, влияющие на выбор такой недвижимости, «Ленте.ру» назвали эксперты компании «ЗАИКИН ТОРГИ».

В марте-апреле 2023 года доля запросов на покупку участка в Московской области, где главным фактором была его стоимость, составила 34,41 процента от всех обращений. Второе место среди главных критериев заняло наличие коммуникаций — для покупателей это было приоритетным в 14,66 процента случаях. Третьим по важности фактором оказалось наличие на участке дома — на соответствующие запросы пришлось 11,94 процента.

Кроме того, 10,81 процента выбиравших интересовались покупкой участка непосредственно от собственника. Помимо этого, при выборе такой недвижимости у россиян значительным спросом пользовались объекты в поселках и деревнях, а также земля, подходящая для постоянного проживания.