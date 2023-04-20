В Москве стали продавать почти вдвое больше новостроек

По итогам марта 2023 года количество зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) в Москве на 77,4 процента превысило аналогичный результат за февраль того же года. О том, что в столице стали продавать почти вдвое больше квартир в новостройках, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе городского Управления Росреестра.

Всего в третьем месяце нынешнего года в Москве оформили 9,3 тысячи ДДУ в отношении жилой недвижимости, тогда как во втором — 5,2 тысячи ДДУ. При этом показатель марта 2023-го был на 0,5 процента ниже, чем в аналогичный период 2022-го, когда в столице зарегистрировали 9,4 тысячи сделок. Однако относительно третьего месяца 2021-го в 2023-м наблюдалась положительная динамика в 18,2 процента — за март 2021 года было оформлено 7,9 тысячи ДДУ.

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Что касается и жилой, и нежилой недвижимости, то в марте текущего года было зарегистрировано 13 тысяч договоров долевого участия — это на 76,1 процента больше, чем в феврале с результатом в 7,3 тысячи сделок. По сравнению с мартом 2022-го (14,1 тысячи ДДУ) параметр упал на 9,2 процента. Относительно того же периода 2021 года (12,8 тысячи ДДУ) был зафиксирован рост в 1,3 процента.

«Никогда еще март не показывал такого резкого скачка сделок по отношению к февралю — рост на 77 процентов регистраций договоров при покупке квартир мы фиксируем впервые. Конечно, мартовский показатель скорректировал отрицательную динамику на первичном рынке жилья и в итоге первый квартал закрылся сопоставимым с 2021 годом объемом сделок (20,8 тысячи ДДУ). При этом разница к январю-марту 2022 года в сегменте жилой недвижимости составила 22,5 процента», — рассказал руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.