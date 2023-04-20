В России в марте ускорился рост ипотечного кредитования
Рост ипотечного кредитования в России в марте ускорился до 2,1%, что соответствует среднемесячным темпам за 2021 год. Об этом говорится в материалах Центробанка РФ.
«Ипотека в марте ускорилась до 2,1% с 1,5% в феврале, что в целом соответствует среднемесячным темпам за 2021 год (+2,3%). В январе-феврале выдачи были на низком уровне из-за того, что в декабре 2022 года население оформило кредиты на рекордные около 700 миллиардов рублей (для сравнения: в 2022 году в среднем за месяц выдавалось около 400 миллиардов рублей), опасаясь закрытия программы "Льготная ипотека", а также после новости о повышении ставки по ней с 7 до 8%, что привело к опережающей выборке спроса», — говорится в документе.
По итогам марта ипотечный портфель банков РФ достиг 14,7 триллионов рублей. В нем наибольший рост показали рыночная ипотека — на 30% и льготная ипотека — на 40%. При этом самой популярной программой по-прежнему остается семейная ипотека. Ее выдача в марте выросла на 42%.